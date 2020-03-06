Вино попало в трубы из-за неисправностей на винодельне

Жители деревни Модена, что на севере Италии, обнаружили, что вместо воды в них из кранов течет ламбруско – вино, которое производится из специального сорта винограда, произрастающего в области.

Об этом сообщает Gazzetta di Modena.

Вино попало в трубы из-за неисправностей на винодельне, расположенной неподалеку. Там в хранилище образовалась течь, из-за которой напиток попал в систему водоснабжения.

Пока неисправность не успели устранить, люди "собирали вино в бутылки, чтобы потом выпить его за ужином".

Местные власти извинились за инцидент и отметили, что ламбруско "не вредит телу и не представляет риска для здоровья и гигиены людей".

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