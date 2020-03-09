Рынки США открылись обвалом на 7%. Торги пришлось приостановить

За несколько минут торгов индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%

В понедельник, 9 марта, рынки в США открыли обвалом, так в первые минуты индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%. Об этом сообщает CNBC

В результате такого резкого падения торги пришлось приостановить всего лишь через несколько минут после открытия. Падение в США произошло на фоне аналогичной ситуации в Европе и Азии. Перед началом торгов падение фьючерсов на индекс S&P 500 превышало 5% — после достижения этого порога торги прекращаются.

Через три минуты после открытия торгов на основном рынке их также пришлось приостановить на 15 минут — таковы правила при падении свыше чем на 7%.

Наибольшие падения на торгах в истории США

За три минуты торгов наиболее обрушились акции таких нефтяных компаний, как ConocoPhillips — на 26%, Chevron — на 14,47%, Exxon Mobil — на 14,2%. Стоит подчеркнуть, что сегодня нефтяная отрасль не избежала падения и на остальных рынках – британская BP в Лондоне дешевеет на 22,8%, ADR российских нефтегазовых компаний теряют 15-20%.

После трех минут сегодняшних торгов падение индекса S&P 500 по отношению к годовому пику 19 февраля составило 20%. Тем не менее, по данным американских СМИТ, сегодняшнее падение не входит даже в топ-20 крупнейших дневных падений индекса в его истории.

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