Рынки США открылись обвалом на 7%. Торги пришлось приостановить
2020-03-09 16:06:00
За несколько минут торгов индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%
В понедельник, 9 марта, рынки в США открыли обвалом, так в первые минуты индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%. Об этом сообщает CNBC
В результате такого резкого падения торги пришлось приостановить всего лишь через несколько минут после открытия. Падение в США произошло на фоне аналогичной ситуации в Европе и Азии. Перед началом торгов падение фьючерсов на индекс S&P 500 превышало 5% — после достижения этого порога торги прекращаются.
Через три минуты после открытия торгов на основном рынке их также пришлось приостановить на 15 минут — таковы правила при падении свыше чем на 7%.
Наибольшие падения на торгах в истории США
За три минуты торгов наиболее обрушились акции таких нефтяных компаний, как ConocoPhillips — на 26%, Chevron — на 14,47%, Exxon Mobil — на 14,2%. Стоит подчеркнуть, что сегодня нефтяная отрасль не избежала падения и на остальных рынках – британская BP в Лондоне дешевеет на 22,8%, ADR российских нефтегазовых компаний теряют 15-20%.
После трех минут сегодняшних торгов падение индекса S&P 500 по отношению к годовому пику 19 февраля составило 20%. Тем не менее, по данным американских СМИТ, сегодняшнее падение не входит даже в топ-20 крупнейших дневных падений индекса в его истории.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 марта цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года. Нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44.
- Лукашенко заявил, что Беларуси поступили предложения по поставке нефти, на фоне скандала с РФ. По словам Лукашенко, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн".
- А Россия заявила, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам. В Роснефти сообщили, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу.