В результате волнений шестеро заключенных погибли

На фоне ограничительных мер из-за коронавируса по тюрьмам Италии прокатилась волна бунтов, сообщает Reuters.

По информации издания, в результате волнений шестеро заключенных погибли, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини заявил, что восстания прошли по всей стране.

Трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму.

Из-за опасности распространения коронавируса в воскресенье, 8 марта, в итальянских тюрьмах запретили свидания с родными как минимум до 22 марта. Заключенным оставили возможность общаться с близкими только по телефону. Это вызвало бурю негодования среди заключенных.

В Союзе тюремных охранников Саппе сообщили, что двоих его членов взяли в заложники в городе Павия, однако полицейским удалось их освободить. В нескольких тюрьмах заключенные устроили поджоги, причинив серьезный ущерб.

И город Модена, и Павия находятся в "красной зоне" карантина, которую правительство установило для ограничения заражения коронавирусом.

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