Недели и месяцы. Стало известно, сколько длится восстановление после коронавируса

Без эффективных лекарств против болезни врачи могут лишь лечить симптомы и поддерживать жизнь пациента.

"На восстановление после коронавируса требуется до шести недель. Людям, у которых был тяжелый случай заболевания, могут понадобиться месяцы, чтобы восстановиться", - заявил Майк Райан, исполнительный директор Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ.

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По словам чиновника ВОЗ, обычно под "восстановлением" имеется в виду ситуация, когда у пациентов, которые прошли два тестирования на коронавирус подряд, больше нет симптомов болезни.

Чиновник ВОЗ отметил, что на данный момент не существует лекарств для лечения болезни, однако инфицированные могут выздороветь при надлежащем уходе и лечении симптомов.

Напомним, по состоянию на вторник, 10 марта, общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 113 358 человек.

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