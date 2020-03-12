Трюдо самоизолировался из-за подозрения, что его жена заражена коронавирусом

У самого премьер-министра Канады симптомов нет

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи помещены на самоизоляцию из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Star.

У супруги Трюдо обнаружены симптомы коронавируса. У премьера симптомов нет.

Канцелярия премьера также объявила, что саммит, который должен состояться в Оттаве, будет отменен. Трюдо будет проводить брифинги и встречи в телефонном режиме или с помощью видеосвязи.

"Премьер-министр проведет этот день на брифингах, телефонных звонках и виртуальных встречах из дома, включая беседу с другими мировыми лидерами и участие в специальной дискуссии в комитете кабинета COVID-19", – говорится в сообщении офиса Трюдо.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.