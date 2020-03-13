У жены канадского премьера Джастина Трюдо обнаружен коронавирус

Сам премьер-министр в полном объеме продолжает выполнять свои обязанности

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Камерон Ахмад, передает канадская телевизионная сеть Global News.

"После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными", – сказал Ахмад. Жена премьера будет находиться в изоляции, она почувствовала недомогание после возвращения из Великобритании. Болезнь протекает в мягкой форме. У самого премьер-министра нет признаков заражения, но он будет в течение 14 дней находиться на домашнем карантине.

Врачи не видят необходимости тестировать его на коронавирус и опасности для тех, кто контактировал с Трюдо.

Сообщается, что премьер-министр в полном объеме продолжает выполнять свои обязанности.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был выявлен 25 января. Сейчас заболевших в стране – 138, один человек умер, девять вылечились.

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