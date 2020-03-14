Великобритания и Ирландия пополнят список стран, из которых запрещен въезд в США, – Reuters
2020-03-14 20:38:00
Первоначально, граждане из этих стран не попали под 30-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты
Правительство Соединенных Штатов сегодня, 14 марта, объявит о расширении списка стран, из которых запрещен въезд в США из-за вспышки короновируса. Этот список пополнят Великобритания и Ирландия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американских авиакомпаний.
Президент США Дональд Трамп первоначально исключил Великобританию и Ирландию из перечня стран, граждане которых попали под 30-дневный запрет на въезд в США в целях борьбы с распространением коронавируса.
Запрет вступил в силу в пятницу, 13 марта. Он касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней. В их число входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.
В Евросоюзе остались очень недовольны таким решением Трампа.
Как ранее сообщил Фокус:
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.