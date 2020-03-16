Академики против. В России собирают подписи против "обнуления" президентских сроков Путина

Коллективное обращение уже подписали более 350 ученых, юристов, журналистов и литераторов

Группа российских ученых, юристов, журналистов и литераторов подписала коллективное обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда РФ о недопустимости поправок в Конституцию России, которыми предусматривается обнуление президентских сроков Путина.

Текст обращения опубликован на сайте "Эха Москвы".

На утро 16 марта обращение набрало 357 подписей. Среди подписантов 18 академиков и членов- корреспондентов РАН, известные экономисты Владислав Иноземцев и Яков Уринсон, политолог Глеб Павловский, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие.

"Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму", – говорится в тексте обращения.

По мнению подписавших обращение, такое развитие событий "подрывает возможность эволюционного развития страны" на принципах народовластия и свободы. Так, "противоправным, политически и этически неприемлемым" авторы считают внесение в Конституцию поправки, которая обнуляет сроки действующего и действовавшего президентов.

"Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления", – пишут они.

Как сообщает РБК, в Кремле уже отреагировали на открытое письмо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство уважает все точки зрения.

"Безусловно, мы видели это письмо. Вы знаете, что есть разные письма. Есть и другие письма. Огромное количество писем поддержки поступает", – заявил Песков.

По его словам, "вопрос в пропорции тех кто поддерживает и не поддерживает" изменение Конституции.

"Ее мы узнаем на голосовании", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 10 марта, президент России Владимир Путин одобрил обнуление своих президентских сроков и, возможно, сможет снова участвовать в выборах. Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.

Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

Жириновский заявлял, что Конституция России пахнет Ельциным, ее надо поменять. Политик сказал, что принял бы вообще новую конституцию.

А Путин хочет вписать Бога в Конституцию, а РПЦ будет молиться за эту поправку. Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.