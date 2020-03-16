Завысил статистику. В Черновицкой области мужчину оштрафовали за пост о коронавирусе

38-летний мужчина в соцсетях разместил сообщение с недостоверной информацией о количестве случаев заболевания

Мужчина разместил в сети Интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

38-летний мужчина в одной из соцсетей разместил сообщение с недостоверной информацией о количестве случаев заболевания COVID-19, в том числе с летальными последствиями. В полиции сообщили, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Полиция составила протокол по статье 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".