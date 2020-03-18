За границей 12 украинцев заражены коронавирусом
2020-03-18 11:08:00
744 украинца находятся на карантине за пределами Украины
За пределами страны 12 граждан Украины лечатся от COVID-19, 744 украинцы находятся на карантине за рубежом.
Об этом сообщает МИД Украины.
Граждане Украины проходят лечение в Германии – 5 человек, Италии – 2, Польши – 2, Молдове – 1, ОАЭ – 1, Доминиканской Республике – 1.
744 украинца находятся на карантине за пределами Украины, больше всего – в Египте (712) в двух гостиницах, 16 – в Бразилии, 7 – в Германии, 3 – в Доминиканской республике, 3 – в ОАЭ, 3 – в Молдове.
Одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.
Пять граждан Украины, находящихся за рубежом, выздоровели после обнаружения в них коронавирусной инфекции: 4 в Японии, 1 в Италии.
Как ранее сообщал Фокус:
- МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.
- При этом, Египет временно прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта.
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