За границей 12 украинцев заражены коронавирусом

744 украинца находятся на карантине за пределами Украины

За пределами страны 12 граждан Украины лечатся от COVID-19, 744 украинцы находятся на карантине за рубежом.

Об этом сообщает МИД Украины.

Граждане Украины проходят лечение в Германии – 5 человек, Италии – 2, Польши – 2, Молдове – 1, ОАЭ – 1, Доминиканской Республике – 1.

744 украинца находятся на карантине за пределами Украины, больше всего – в Египте (712) в двух гостиницах, 16 – в Бразилии, 7 – в Германии, 3 – в Доминиканской республике, 3 – в ОАЭ, 3 – в Молдове.

Одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.

Пять граждан Украины, находящихся за рубежом, выздоровели после обнаружения в них коронавирусной инфекции: 4 в Японии, 1 в Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.