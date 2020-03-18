Страны ЕС договорились смягчить контроль на внутренних границах союза

Контроль должен быть более гибким и более адресным

Лидеры стран ЕС согласились как можно скорее разблокировать внутренние границы союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, на котором обсуждался этот вопрос. Из-за пандемии коронавируса многие страны Шенгенского пространства закрыли свои границы для иностранцев, включая граждан ЕС, что привело к заторам на внутренних границах союза.

По словам главы Еврокомиссии, на границах застряло слишком много людей, которые не могут попасть домой. Также там простаивают фуры с грузами, необходимыми для функционирования внутреннего рынка союза. Среди лидеров стран ЕС популярной оказалась идея "зеленых коридоров" для быстрого пропуска грузов через границы, сообщила Урсула фон дер Ляйен

"Контроль должен быть более гибким, более адресным, он должен оставлять путь товарам и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу", – сказала она, подчеркнув, что о полной отмене контроля на внутренних границах ЕС речь не идет.

Накануне лидеры стран Евросоюза договорились о закрытии внешних границ еврозоны на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрет не будет касаться стран Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегии, Исландии и Лихтенштейна), а также выходящей из ЕС Великобритании.

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