У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружен коронавирус

Мишель Барнье сообщил, что чувствует себя хорошо и следует всем инструкциям

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что у него был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил политики в Twitter.

По словам 69-летнего Барнье, он чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении.

"Я хотел бы сообщить вам, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня все хорошо, и я в хорошем настроении. Я следую все необходимым инструкция, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для тех, кто в настоящее время находится в изоляции – мы справимся с этим вместе", – написал Барнье.

Такой диагноз может поставить под сомнение процесс переговоров о заключении торговой сделки между ЕС и Великобританией после Brexit.

Барнье должен был провести переговоры в Лондоне на этой неделе, но они были отменены из-за пандемии коронавируса.

Период переходного периода, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам ЕС, завершится в декабре, и британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал не продлевать его.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный депутат Сергей Шахов вероятно заразился во время поездки во Францию. После возвращения в Украину он дважды контактировал с другими парламентариями - 12 марта на заседании комитета по экологии и 13 марта во время телеэфира на одном из телеканалов. Все они ушли на самоизоляцию.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что установлен полный список контактных лиц с депутатом Шаховым. Все они пройдут экспресс-тест на коронавирус.

Также заразилась сестра нардепа Шахова. Состояние женщины оценивается как средней тяжести.