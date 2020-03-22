Коронавирусом заболел знаменитый оперный певец Пласидо Доминго

79-летний артист призвал своих поклонников быть предельно осторожными

В Испании коронавирусом заразился знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Моя семья и я все находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный", – написал Доминго.

79-летний певец призвал своих поклонников быть предельно осторожными, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, прежде всего, оставаться по возможности дома.

"Вместе мы сможем побороть этот вирус и остановить мировой кризис. Я надеюсь, что мы вернемся к обычной жизни очень скоро. Выполняйте, пожалуйста, предписания местных властей, соблюдайте установленные правила, защитите не только себя, но и все общество", – попросил певец.

Пласидо Доминго – всемирно известный испанский оперный певец и дирижер. Многие альбомы Доминго проданы более чем миллионным тиражом, стали золотыми и платиновыми. Они принесли артисту 11 наград Грэмми.

Напомним, что Испания — вторая страна в Европе после Италии по темпам распространения заболевания. Правительство страны накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространения коронавируса. Ранее власти Испании ввели чрезвычайное положение на 15 дней, но, вероятно, оно будет продолжено. В стране также решили закрыть все отели.

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