Коронавирусом заболел знаменитый оперный певец Пласидо Доминго
2020-03-22 20:25:00
79-летний артист призвал своих поклонников быть предельно осторожными
В Испании коронавирусом заразился знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Об этом он сообщил в Facebook.
"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Моя семья и я все находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный", – написал Доминго.
79-летний певец призвал своих поклонников быть предельно осторожными, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, прежде всего, оставаться по возможности дома.
"Вместе мы сможем побороть этот вирус и остановить мировой кризис. Я надеюсь, что мы вернемся к обычной жизни очень скоро. Выполняйте, пожалуйста, предписания местных властей, соблюдайте установленные правила, защитите не только себя, но и все общество", – попросил певец.
Пласидо Доминго – всемирно известный испанский оперный певец и дирижер. Многие альбомы Доминго проданы более чем миллионным тиражом, стали золотыми и платиновыми. Они принесли артисту 11 наград Грэмми.
Напомним, что Испания — вторая страна в Европе после Италии по темпам распространения заболевания. Правительство страны накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространения коронавируса. Ранее власти Испании ввели чрезвычайное положение на 15 дней, но, вероятно, оно будет продолжено. В стране также решили закрыть все отели.
Как ранее сообщал Фокус:
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В августе 9 женщин обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, позже, к обвинениям присоединились певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин.
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Тенор изложил свое виденье ситуации. Он заявил, что всегда был уверен, что его взаимоотношения с коллегами строятся на общем согласии. Он никогда не имел намерения сознательно причинять кому-то вред.
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В конце концов, Доминго принес свои извинения женщинами, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах.