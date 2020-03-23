Гражданин Беларуси лишился работы из-за селфи с Порошенко

В фирме посчитали, что человек, который занимается политикой, не может у них работать

Житель белорусского Могилева Алексей Кириенко лишился работы в частной компании после того, как опубликовал в соцсети селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сам пострадавший сообщил в Facebook.

На своей работе Кириенко занимался информационным обеспечением госструктур.

"Ездил в декабре в Киев на молодежное мероприятие. Было оч круто, (респект украинцам за прием) Помимо всего, сфоткался с экс-президентом Порошенко и выложил в соцсети. А по возвращении узнал, что минская фирма "Юрспектр", на которую я работал, отказывается от дальнейшего сотрудничества со мной с формулировкой "Человек, который занимается политикой, не должен обслуживать госорганы", – написал в соцсети белорус.

"Так вот, можно ставить галочку, по такому откровенному поводу я ещё ни разу не увольнялся. Это Беларусь, детка", – сделал вывод Кириенко.

Стоит отметить, что в своем посте Алексей раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Чтобы сделать селфи с бывшим президентом, беларусу надо проехать несколько сотен километров на юг или запад. Верю, что однажды и у нас в стране можно будет сделать селфи с бывшим, демократично избранным, президентом, который ушел с поста, подчиняясь воле граждан и закону, а не собственным прихотям", – так Кириенко написал, комментируя фото с экс-президентом Украины.

Как пишет Лента.ру Алексей Кириенко с 2011 года ведет политическую деятельность в Белоруссии, входит в руководство одной из крупнейших либеральных сил страны — Объединенной гражданской партии, и руководит ее молодежным крылом. Однако ранее претензий к нему по этому поводу не предъявляли.

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