В США парень подхватил коронавирус на вечеринке против карантина

Молодежь организовала вечеринку в знак протеста против органичительных мер

В американском штате Кентукки молодежь устроила вечеринку, чтобы выразить свое несогласие с введением властями ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В результате, один из ее участников, молодой парень, заразился.

Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Энди Бишара, комментируя этот случай, заявил, что участники вечеринки специально собрались вместе, "считая, что неуязвимы для вируса".

"Это вводит меня в бешенство. Мы должны быть намного лучше", – сказал чиновник.

Как отмечает издание, власти в США призывают молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

Несмотря на то, что люди старше 60-лет более подвержены заболеванию коронавирусом, чем представители младшего возраста, в Соединенных Штатах молодежь болеет Covid-19 больше, чем в других странах.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDCP), 20% зараженных коронавирусом в США находятся в возрасте от 20 до 44 лет. А в Нью-Йорке больше половины инфицированных (53%) имеют возраст от 19 до 49 лет.

На данный момент на всей территории США зафиксировано 52 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 680 человек умерли от этой болезни.

Как ранее сообщал Фокус:

В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.

Недавно президент США заявил, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Определенно, ситуация ухудшается. Мы пытаемся сделать все, чтобы смягчить ее. Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.