В Сингапуре разработали тест на коронавирус, дающий результат за 5 минут

Новые тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия, и потому их можно проводить быстро

Ученые в Сингапуре разработали высокоточные экспресс-тесты, позволяющие определить наличие заболевания на коронавирус за пять минут. Об этом сообщает The Straits Times.

"Профессор Джеки Ин, возглавляющая лабораторию NanoBio в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям (A*Star), и ее команда разработали экспресс-тест, позволяющий определить, есть ли у человека Covid-19, всего за пять минут", – говорится в сообщении.

Тест ищет генетический материал вируса в образцах пациента, собранных из мазка. Затем этот образец помещается в портативное устройство, которое дает результат примерно через 5-10 минут, используя чрезвычайно быстрый метод амплификации.

Отметим, что на проведение стандартного теста необходимо 2–3 часа. Новые тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия, и потому их можно проводить быстро. В старом методе большая часть времени расходуется как раз на изменение температуры, из-за чего проведение анализов занимает до трех часов.

Ученые надеются, что их разработку утвердят в течение месяца, и тесты смогут поступить в массовое производство и использование.

Как ранее сообщал Фокус:

23 марта в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавируса.