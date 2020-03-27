Четвертая украинка умерла за границей от Covid-19, – МИД

МИД не уточняет, в какой стране умерла украинка

За границей зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"4 гражданки Украины умерли за рубежом", – говорится в сообщении.

МИД не уточняет, в какой стране умерла украинка.

8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 – проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.

Напомним, 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.

20 марта в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.

21 марта третья гражданка Украины умерла в Италии вследствие заболевания Covid-19, также из Бергамо.

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