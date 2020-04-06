Борис Джонсон после недели самоизоляции переведен в госпиталь

На Даунинг-стрит подчеркивают, что госпитализация была мерой предосторожности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит (офиса премьера), передает ВВС. Неделей ранее Джонсон самоизолировался после того, как у него было подтверждено заражение коронавирусом.

"По совету врача в воскресенье вечером премьер-министр был помещен в больницу для сдачи анализов. Это предупредительный шаг, поскольку у него сохраняются симптомы коронавируса (повышенная температура и кашель) через 10 дней после положительного результата теста", – сказала представитель канцелярии главы премьера.

На Даунинг-стрит подчеркивают, что госпитализация была мерой предосторожности.

В Великобритании сейчас не менее 47 тыс. заразившихся коронавирусом, 4,9 тыс. человек умерли.

Вечером 5 апреля королева Елизавета II обратилась к нации в связи с пандемией. До этого она за 68 лет правления выступала со специальными обращениями всего четыре раза: во время войны в Персидском заливе, после смерти принцессы Дианы и королевы-матери, а также на бриллиантовый юбилей своего правления. Обращение было снято одним оператором, который находился в защитном снаряжении.

Королева поблагодарила людей за следование распоряжению правительства оставаться дома, и похвалила тех, кто "собирается вместе, чтобы помогать другим". Она также поблагодарила специалистов, сказав, что их работа "приближает нас к возвращению к нормальному времени".

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