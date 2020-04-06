Глава Чечни считает, что так он защитит свой народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал действия полицейских, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Видео инцидента показал телеканал Грозный.

Как сообщает РБК, руководитель Чечни, комментируя произошедшее, сказал, что пострадавший от полицейских несколько раз нарушил режим карантина.

"Я изначально был недоволен, что сотрудник (правоохранительных органов) ударил этого безумца, но я, наоборот, поощрю его. Потому что, если один раз его (нарушителя карантина) предупредили, второй раз предупредили, третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить, что ли?", – заявил Кадыров.

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Глава Чечни также добавил, что намерен принять жесткие меры в отношении нарушителей карантина.

"Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ", – сказал Кадыров

Мужчина был избит в городе Аргун. Позже сам пострадавший, а также его брат и еще двое мужчин извинились в сюжете телеканала "Грозный".

В свою очередь, заместитель главы полицейского отдела города Аргун в эфире того же телеканала не поддержал действия своих подчиненных, и пообещал наказать их.

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