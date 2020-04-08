Двукратный лауреат "Грэмми" кантри-певец Джон Прайн умер от коронавируса

Он и его жена заразились во время европейского тура

Американский фолк-и кантри-певец и композитор Джон Прайн умер 7 апреля от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Rolling Stone.

73-летнего классика американского фолка и кантри госпитализировали 26 марта и поместили в реанимацию. Он и его жена и менеджер Фиона заразились вирусом в ходе европейского тура. 28 марта Прайна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена к 6 апреля вылечилась от инфекции.

Песни Прайна восхищали Боба Дилана, Криса Кристоферсона и других своей способностью передавать самые обычные переживания, пишет Rolling Stone. Многие свои песни от написал от имени почтальона из Мейвуда (штат Иллинойс). Прайн помог сформировать жанр Americana, завоевавший популярность в последние годы.

Прайн был двукратным лауреатом премии "Грэмми" в номинации "Лучший современный фолк-альбом" и лауреатом премии литературного мастерства Pen New England Song Lyrics of Literary Excellence Award. В 2015 году. он стал членом Зала славы "Грэмми".

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