Двукратный лауреат "Грэмми" кантри-певец Джон Прайн умер от коронавируса
2020-04-08 08:33:00
Он и его жена заразились во время европейского тура
Американский фолк-и кантри-певец и композитор Джон Прайн умер 7 апреля от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Rolling Stone.
73-летнего классика американского фолка и кантри госпитализировали 26 марта и поместили в реанимацию. Он и его жена и менеджер Фиона заразились вирусом в ходе европейского тура. 28 марта Прайна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена к 6 апреля вылечилась от инфекции.
Песни Прайна восхищали Боба Дилана, Криса Кристоферсона и других своей способностью передавать самые обычные переживания, пишет Rolling Stone. Многие свои песни от написал от имени почтальона из Мейвуда (штат Иллинойс). Прайн помог сформировать жанр Americana, завоевавший популярность в последние годы.
Прайн был двукратным лауреатом премии "Грэмми" в номинации "Лучший современный фолк-альбом" и лауреатом премии литературного мастерства Pen New England Song Lyrics of Literary Excellence Award. В 2015 году. он стал членом Зала славы "Грэмми".
Как ранее писал Фокус:
- Актриса Ольга Куриленко сообщила, что ее отказались госпитализировать. Медработники ей объяснили, что больницы переполнены и забирают только больных в тяжелом состоянии. Актриса говорит, что сделала тест на коронавирус после того, как карета скорой помощи привезла ее в больницу с температурой выше 39. Она не знает, где именно подхватила вирус.
- Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.