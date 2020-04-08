Розовое суперлуние. Фоторепортаж: ночью можно было увидеть самую яркую Луну в 2020 году

Но, вопреки расхожему мнению, луна цвет не меняла

В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года жители Земли стали свидетелями одного из самых редких событий на небе – розовой луны. В ночное время Луна достигла самой низкой орбиты, а максимально яркой стала в предрассветное время 8 апреля. Об этом пишет CNN.

В астрономическом понимании, суперлунием называют момент передвижения Луны в максимальных пределах от перигея - ближайшей точки орбиты спутника к Земле. В следующий раз событие такой величины можно будет наблюдать лишь в апреле и мае 2021 года.

Суперлуние в Киеве

Суперлуние в Лондоне

Луна казалась больше на 14%, а ее яркость выросла почти на треть. Но реальной смены цвета, которая иногда случается через атмосферные явления, не произошло.

Впрочем, название "Розовая луна" астрономическое явление получило из-за флоксов, весеннего розового цветка, который расцветает в начале апреля.

Розовая луна над замком Бельвор в Лейчестершире

Аисты на фоне суперлуния в Скопье, Северная Македония

Суперлуние в Оклахоме, США

Розовую луну называют самыми необычными "небесными именами": рыбная луна, травяная и даже яичная. Издавна ее также считали пасхальной луной, так как по ней определяли точную дату Пасхи.

Розовая луна на Филиппинах

Суперлуние над мостом в Мельбурне, Флорида

Не слишком розовая луна над Римом

Суперлуние над замком в Аликанте, Испания/Все фото из открытых источников и соцсетей

А остальные полнолуния, которые случатся в 2020 году, также имеют специальные названия, чаще всего из фольклора и легенд, или связанные с природными явлениями. Так, 7 мая будет "Цветочная луна", 6 июня - "Клубничная", 5 июля - луна "Серебряный доллар", 3 августа - "Осетровая луна", 2 сентября - "Луна охотника", 30 ноября - "Бобровая луна", а 30 декабря - "Холодная". Уже были: "Волчья луна" - 10 января, "Снежная луна" - 19 февраля и "Луна червяков" - 9 марта.

Как ранее писал Фокус:

На протяжении небольшого времени вокруг Земли вращался маленький околоземной астероид и временный спутник планеты, чья траектория полета поменялась в последние дни. По словам астрономов, астероид 2020 CD3 был "отброшен обратно на орбиту вокруг Солнца" и теперь преследует нашу планету в ежегодном путешествии вокруг звезды. Теперь бывший спутник Земли находится позади планеты на ее собственном орбитальном пути и постепенно становится слабее.