Ангары, палатки и пустыня вокруг: пилот сделал уникальные снимки Зоны 51

Видно, что на таинственной военной базе строятся новые ангары, но инопланетян замечено не было

Американский пилот Габриэль Зейфман получил разрешение на полет рядом с таинственной "Зоной 51", военной базой в пустыне Мохаве. Свой шанс мужчина не упустил и сделал несколько снимков. Об этом пишет Daily Mail.

"Зона 51" - это удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк. Предположительно, используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушное сообщение над "Зоной 51" запрещено.

Но Габриэль получил разрешение на полет на своей "Сессне", потому что воздушное пространство рядом с базой в этот день было "холодным", то есть без полетов.

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Пилот заснял военный закрытый аэропорт Тонопа, ряды палаток, в которых, видимо, проживают бойцы, ангары для истребителей-невидимок F-117 Nighthawk и огромный таинственный ангар, который строится на отшибе.

Габриэль пролетел рядом с озером Грум-лейк, которое сейчас недоступно для посещений. И рассказал, что был очень взволнован. "Летать в этом районе невероятно интересно. Ведь ты пролетаешь рядом с местом, куда невозможно попасть", - отметил пилот.

Вся информация о "Зоне 51" засекречена, что подогревает к ней интерес. Официальные данные гласят, что Зона 51 была основана ЦРУ в 1955 году как испытательный центр для секретного самолета-шпиона U-2, и с тех пор она, вероятно, использовалась для тестирования экспериментальных самолетов.

Про "Зону 51" ходит огромное количество легенд и конспирологических тайн. Сторонники теорий заговора, считают, что именно тут хранятся разбившиеся космические корабли пришельцев и тела инопланетян. А фотографий отсюда почти нет. Фанаты могут разве что сфотографироваться у указателей в пустыне Мохаве.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году более миллиона американцев в соцсети Facebook договорились штурмовать базу ВВС США в Неваде, более известную как "Зона 51". Группа в соцсети была создана, как шутка, но позже в соцсети была создана запись о встрече, назначенной на 20 сентября, 03:00 ночи. Мероприятие получило название Storm Area 51, They Can Not Stop All Of Us (Они не смогут остановить всех нас – ред.).