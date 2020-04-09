103-летняя итальянка рассказала, что мужество и вера помогли ей побороть COVID-19
2020-04-09 13:49:00
Ада Зануссо ждет окончания карантина, чтобы повидаться с правнуками
В Италии 103-летняя Ада Зануссо, которой удалось справиться с коронавирусом, поделилась залогом своего успеха в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает AP.
По словам Зануссо, мужество и вера являются теми качествами, которые верно служили ей всю жизнь, и не подвели во время пандемии.
"У меня все хорошо. Я смотрю телевизор и читаю газеты", – рассказала итальянка по видеозвонку из дома престарелых в северном регионе страны Пьемонт.
На вопрос о ее болезни Зануссо скромно говорит: "У меня была высокая температура".
Врач 103-летней пациентки говорит, что она неделю провела в кровати.
"Мы восстановили ее водный баланс, так как она ничего не ела, и подумали, что она не справится с болезнью, так как была постоянно сонной и не реагировала. Но как-то раз она снова открыла глаза и начала делать то же, что и раньше", – говорит врач Фурно Марчезе.
Врач вспоминает, как Зануссо сперва смогла сесть, а затем и встать с кровати.
"Она старая, но здоровая, без хронических заболеваний", – добавил Марчезе.
На вопрос о том, что итальянка хочет сделать первым делом после отмены карантина, она сказала, что собирается прогуляться и повидаться с правнуками. На данный момент Зануссо изолирована, так как ожидает окончательного теста на коронавирус.
Вирус убил в Италии почти 18 тыс. человек и более 88 тыс. по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, 95% умерших в Европе были старше 60 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Коронавирус может нанести ущерб мировой экономике на $5,5 трлн. Без согласованных глобальных усилий развивающиеся рынки столкнутся с особенно долгой дорогой восстановления.
- Согласно опросу ЕБА, 18% предпринимателей в Украине уже думают над закрытием своего бизнеса из-за карантина. Замедление бизнес-активности заставит предпринимателей пересматривать зарплаты своим сотрудникам, говорят в бизнес ассоциации.
- А 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19. Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась.