ВОЗ представила рекомендации властям стран по выходу из карантина

Ключевые моменты – из карантина нужно выходить неспеша и поэтапно. Между каждым этапом желательно делать двухнедельный перерыв

Смягчение карантина должно проходить неспешно и поэтапно, чтобы была возможность быстро реагировать на возможные новые вспышки коронавируса.

Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом для всех стран по всему миру.

Так, согласно рекомендациям, ограничительные меры необходимо смягчать "поэтапно, с учетом эпидемологической и социоэкономической выгоды".

Оценку рисков при снятии карантина, говорят в ВОЗ, нужно рассчитывать исходя из результатов серологических исселедований, которые покажут, насколько граждане конкретной страны восприимчивы к COVID-19.

"В идеале между каждым этапом смягчения карантина должно проходить около двух недель (столько длится инкубационный период). Это позволит при необходимости вовремя реагировать на возмножные новые вспышки", – настаивают в ВОЗ.

Что касается сроков начала выхода из карантина, в ВОЗ отмечают, что такое решение власти определенной страны должны принимать исходя из данных о заболеваемоести и состоянии ситемы здравоохранения. Также нужно учитывать количество госпитализированных и тех, кто находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

10 апреля премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в начале мая украинцы должны вернуться к работе, несмотря на коронавирус.

Но ранее глава МВД Арсен Аваков говорил, мол карантин в Украине по самым оптимистичным прогнозам может закончиться не ранее 15 мая.