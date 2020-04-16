Россия испытала ракету, способную сбивать спутники, – Космическое командование США

РФ несет реальную угрозу для космических систем США и их союзников

Космическому командованию США стало известно о проведенных Россией 15 апреля испытаниях противоспутниковой ракеты, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщается на сайте командования.

"Испытание Россией ракеты DA-ASAT (противоспутниковая ракета прямого перехвата) показывает еще один пример реальной угрозы для космических систем США и их союзников. Соединенные Штаты готовы и обязаны сдерживать агрессию и защищать себя, своих союзников и интересы США от враждебных действий в космосе", – заявил глава Космического командования США Джон Рэймонд.

Отмечается, что данному испытанию предшествовали другие испытания спутников "Космос-2542" и "Космос-2543" в феврале. Тогда маневры проводились в непосредственной близости от одного из американских спутников и могли составлять для них угрозу.

"Это испытание является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды России, чьи предложения относительно контроля над космическим вооружением призваны ограничивать возможности США, но однозначно не останавливать российские программы по космическому оружию", – акцентировал Реймонд.

Он отметил, что космос критически важен для всех государств.

"Все космические державы заинтересованы и несут ответственность за создание безопасных, стабильных и оперативно устойчивых условий для космической деятельности, включая коммерческую, гражданскую и национальную безопасность", – заключил Рэймонд.

Как ранее сообщал Фокус:

Космическое командование Вооруженных сил США было учреждено в августе 2019 года. В Пентагоне указали, что условиях меняющегося характера боевых действий "противники разрабатывают способы" не позволять США "использовать космос в кризисной ситуации".