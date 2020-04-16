ВОЗ предупреждает: Европа все еще находится на пороге шторма COVID-19

Около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на европейский регион

В четверг, 16 апреля, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа все еще находится на пороге шторма пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

"Нет быстрого пути для возвращения к нормальной жизни. Количество случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней число зараженных в Европе почти удвоилось и приблизилось к 1 млн человек", – говорит Клюге.

По его словам, это означает, что около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на Европу. Клюге отметил, что в результате пандемии в Европе умерли более 84 тыс. человек.

"Грозовые тучи этой пандемии все еще сильно нависают над европейским регионом", – заявил Клюге.

Он добавил, что несмотря на то, что некоторые страны постепенно ослабляют ограничения, "быстрого возврата к нормальной жизни не существует".

"Не заблуждайтесь, несмотря на эту весеннюю погоду, мы остаемся посреди шторма. Некоторые страны еще не почувствовали его полной мощи, в то время как другие переживают затишье, так как число новых случаев COVID-19 сокращается", – подытожил региональный директор ВОЗ.

По его данным, из 10 стран региона в последние недели наибольшее количество случаев коронавируса было в Испании, Италии, Германии, Франции и Швейцарии.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Правительство прорабатывает пошаговые модели выхода из режима изоляции. Точных дат, когда закончится карантин в Украине, не знает никто, но ближайший месяц будет решающим в борьбе с COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: