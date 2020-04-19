Лукашенко выступил против закрытия храмов: "Эти вирусы мы переживаем каждый год"

Он еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что даже во время пандемии коронавируса нельзя закрывать дороги в храмы.

Об этом он в храме в Смолевичском районе под Минском, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил всех белорусов с Пасхой и также передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые борются с пандемией.

"Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии", – заявил Лукашенко.

Он еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия.

"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" – подчеркнул Лукашенко.

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