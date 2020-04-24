Путин подписал закон об упрощении получения украинцами российского гражданства

Документ позволяет иностранцам получить паспорт РФ без отказа от своего первого гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, документ позволяет иностранцам получить паспорт РФ без отказа от своего первого гражданства. А граждане Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси могут получать российское гражданство, не выполняя обязательства касательно 5 относительно проживания в России.

Также по упрощенной процедуре могут получить гражданство иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в РФ.

Кроме этого, Путин подписал закон, который, в частности освобождает жителей "ДНР" и "ЛНР", которые подают заявление на получение российского паспорта, от госпошлины в 3,5 тысячи рублей (около 1 500 гривен).

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

14 июня РФ начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР".