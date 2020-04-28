Число внутренних мигрантов в мире достигло исторического максимума – 51 млн человек, – NRC

Внутренних мигрантов в Украине на конец 2019 года, по оценке норвежцев, было 748 тысяч

На конец 2019 года число внутренних мигрантов в мире достигло 50,8 млн. Это на 10 млн больше, чем в 2018 году, и это рекордный показатель. Об этом говорится в исследовании Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Из этого числа 45,7 млн человек покинули свои дома, убегая от вооруженных конфликтов, остальные 5,1 млн бежали от стихийных бедствий.

Около 6,6 млн внутренне перемещенных лиц – дети в возрасте до четырех лет, 11,7 млн – в возрасте от пяти до 14 лет. Наибольшую долю внутренне перемещенных лиц составляют взрослые в возрасте от 25 до 59 лет – 19,2 млн. Больше всего внутренних перемещений отмечается в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где продолжается вооруженный конфликт между Сомали и Южным Суданом, растет напряженность, снижается уровень безопасности.

Директор IDMC Александра Билак выразила надежду, что в этом году проблема перемещенных лиц привлечет большее внимание мира, поскольку в октябре прошлого года ООН создала специальную группу для рассмотрения этого вопроса, и первое заседание группы состоялось в феврале. Хотя, признает она, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы, и уже вряд ли получится назвать 2020 год Годом решения проблемы внутреннего перемещения. "Кроме того, замедление экономики из-за пандемии грозит сокращением пожертвований от государств на реализацию программ IDMC, из-за чего пострадают внутренне перемещенные лица", – сожалеет Билак.

В отчете говорится, что число внутренних мигрантов в Украине на конец 2019 года составляло 748 тысяч, из них дети до 17 лет – 136 тысяч. Но по данным Минсоцполитики, сейчас в стране официально учтены 1 446 840 внутренне перемещенных лиц.

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