Лукашенко позвал глав государств на парад 9 мая в Минске

Ранее Лукашенко заявил, что в стране парад на 9 мая не может быть отменен

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы.

Об этом сообщает БелТА.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", – говорит Лукашенко.

По его мнению, президенты должны собраться в Минске, так как Беларусь "первая приняла удар" и "была стерта с лица земли".

Ранее Лукашенко заявил, что в стране парад на 9 мая не может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались", – заявил Лукашенко.

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