В случае успеха экспериментальной программы Китай может стать главной космической державой мира

Китай успешно запустил свою самую мощную ракету с космическим аппаратом нового поколения, передает Reuters.

Первый запуск ракеты The Long March-5B состоялся с космодрома на южном острове Хайнань. Ее длина составляет более 50 метров, а вес – около 900 тонн. Она также содержит надувной модуль для возвращения грузов. По мощности китайская ракета опережает европейскую Ariane 5 и российский Протон-М.

Целью запуска является испытание нового китайского космического аппарата без экипажа, чтобы в будущем доставлять людей к орбитальной станции, которая сейчас находится на стадии разработки. Окончание ее строительства планируется на 2022 год.

В 2003 году Китай стал третьей после СССР и США страной, которая собственными силами доставила человека в космос. В случае успеха этой экспериментальной программы Китай может стать главной космической державой мира.

Как писал Фокус:

Китай планирует через 10 лет отправить людей на Луну и построить там научно-исследовательскую станцию.

Китай впервые запустил ракету с морского космодрома.