В США застрелен ученый, находившийся на пороге важного открытия по COVID-19

В Пенсильвании в своем доме был убит научный сотрудник Школы медицины Университета Питтсбурга

В США, штата Пенсильвания был найден застреленным в собственном доме ученый, который "находился на пороге важного открытия" по коронавирусу. Об этом сообщает NBC News.

37-летний исследователь из Школы медицины Университета Питтсбурга Бинг Лю был найден мертвым в собственном доме, к северу от Питтсбурга, рассказали в полиции. Также правоохранители добавляют, что в ученого стреляли два раза – в голову и шею.

Спустя час после того, как тело Лю было обнаружено, полиция обнаружила труп 46-летнего Хао Гу, который застрелился в своей машине, припаркованной менее чем в километре от дома Лю.

Детективы говорят, что мужчины знали друг друга. Правоохранители предполагают, что Гу выстрелили в Лю, а потом свел счеты с жизнью в машине.

Полиция все еще разбирается в отношениях двух застреленных мужчин и выясняют мотив убийства.

Лю работал научным сотрудником в Университете Карнеги Меллона, а затем научным сотрудником в Школе медицины Университета Питтсбурга.

В своем заявлении Университет Питтсбурга назвал Лю отличным наставником и талантливым исследователем, который стал соавтором более 30 статей. Его работа была сосредоточена на системной биологии.

"Бинг был на пороге очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе вируса SARS-CoV-2, и клеточной основы последующих его осложнений. Мы приложим все усилия, чтобы завершить то, что он начал и воздать должное его передовому опыту", – говорится в заявлении Школы медицины.

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