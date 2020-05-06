Рейтинг Путина упал до исторического минимума, – Левада-Центр
2020-05-06 18:47:00
При этом, поддержка российского лидера со стороны граждан РФ остается на уровне 59%
Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума, сообщает Левада-центр.
При этом, поддержка российского лидера со стороны граждан остается на уровне 59%, не поддерживают его деятельность 33% опрошенных, еще 8% затрудняются ответить на вопрос.
Как отмечается, это самый низкий показатель популярности российского лидера за последние 20 лет.
Исследование проводилось 24-27 апреля методом телефонных интервью. Всего опросили 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Как ранее писал Фокус:
- В августе 2019 года рейтинг президента РФ Владимира Путина среди россиян снизился до минимума за 18 лет.
- Президент РФ Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью за увековечивание памяти погибших в Северной Корее граждан СССР.
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