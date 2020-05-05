Путин передал Ким Чен Ыну медаль за заботу о памяти советских граждан в КНДР

2020-05-05 09:37:27

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Указ о награждении Ким Чен Ына Путин подписал еще в 13 июня 2019 года, но медаль лидеру КНДР передали только сегодня

Президент РФ Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью за увековечивание памяти погибших в Северной Корее граждан СССР.

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КНДР.

Указ о награждении Ким Чен Ына Путин подписал еще в 13 июня 2019 года, но медаль в честь 75 лет победы в ВОВ передали только сегодня. Из рук посла РФ Александра Мацегоры ее принял глава МИД КНДР Ли Сон Гвон.

В релизе говорится, что Ким Чен Ын награжден медалью за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР".

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В апреле 2019 года Ким Чен Ын впервые посетил Россию. В ходе визита она встретился Путиным. Встреча продолжалась около двух часов, хотя изначально предполагалось, что она продлится около часа.

По словам Путина, у него с лидером КНДР тогда состоялась "достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз". Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", – заявил Путин.

Как ранее писал Фокус:

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