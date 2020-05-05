Путин передал Ким Чен Ыну медаль за заботу о памяти советских граждан в КНДР

Указ о награждении Ким Чен Ына Путин подписал еще в 13 июня 2019 года, но медаль лидеру КНДР передали только сегодня

Президент РФ Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью за увековечивание памяти погибших в Северной Корее граждан СССР.

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КНДР.

Указ о награждении Ким Чен Ына Путин подписал еще в 13 июня 2019 года, но медаль в честь 75 лет победы в ВОВ передали только сегодня. Из рук посла РФ Александра Мацегоры ее принял глава МИД КНДР Ли Сон Гвон.

В релизе говорится, что Ким Чен Ын награжден медалью за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР".

В апреле 2019 года Ким Чен Ын впервые посетил Россию. В ходе визита она встретился Путиным. Встреча продолжалась около двух часов, хотя изначально предполагалось, что она продлится около часа.

По словам Путина, у него с лидером КНДР тогда состоялась "достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз". Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", – заявил Путин.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги. "Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.

2 мая Северокорейские СМИ опубликовали видео, на котором Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появляется на публике и открывает завод в Пхеньяне. Присутствовашие на церемонии приветствовали своего лидера "громкими аплодисментами" и криками "ура".