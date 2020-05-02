Возвращение Ким Чен Ына: появилось новое видео с лидером КНДР

2020-05-02 13:17:08

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На ролике видно, как лидер КНДР открывает завод в Пхеньяне и перерезает красную ленту

Северокорейские СМИ опубликовали видео, на котором Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появляется на публике.

На ролике видно, как лидер КНДР открывает завод в Пхеньяне и перерезает красную ленту. Его приветствуют тысячи граждан Северной Кореи. На стоящих в первых рядах гражданах  видны маски.

Примечательно, что ближайшее окружение Ким Чен Ына не носит защитных масок, в то время как у его охраны все же есть личные средства защиты от коронавируса.

Сегодня СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын посетил открытие завода по производству удобрений, который построили на севере Пхеньяна и перерезал красную ленту. Таким образом, он впервые с 11 апреля вышел на публику.

Президент США не стал стал комментировать событие. "Я пока не буду комментировать это. В удобное время мы выскажемся по этому поводу", – сказал он.

Как ранее писал Фокус:

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