Трамп знает, но не хочет говорить, что с Ким Чен Ыном

2020-04-28 08:44:17

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Президент США заявил, что в скором времени общественности обо всем станет известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Politico.

В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги.

"Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.

"Надеюсь, он в порядке. Возможно, в не таком далеком будущем вы тоже узнаете обо всем", – добавил президент США.

На прошлой неделе Трамп категорически отрицал сообщения СМИ о том, что Ким Чен Ын находится при смерти. "Надеюсь, с ним все хорошо", – говорил тогда он.

Северокорейские СМИ, тем временем, или молчат, либо публикуют старые заявления лидера КНДР, отмечает издание. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына. На фоне слухов о смерти правителя КНДР Ким Чен Ына в местных СМИ появились сообщения о его деятельности, а северокорейский дипломат опровергает ухудшение здоровья диктатора.
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