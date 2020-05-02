Северокорейский лидер отсутствовал на публике с 11 апреля

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после продолжительного отстутствия и на фоне слухов о его смерти появился на публике. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на северокорейское госСМИ KCNA.

Ким Чен Ын посетил открытие завода по производству удобрений, который построили на севере Пхеньяна и перерезал красную ленту.

Присутствовашие на церемонии приветствовали своего лидера "громкими аплодисментами" и криками "ура", пишет KCNA. В последний раз широкая общественность видела Кима 11 апреля.

Также СМИ пишут, что якобы многие корейские военные чины, местные топ-политики и представители открывшегося завода, присутствовали на церемонии в защитных масках и находились на расстоянии от трибуны, на которой находился Ким со своими помощниками.

Фото: СМИ КНДР

Пока что в КНДР не сообщили ни об одном случае коронавируса, а одной из возможных причин отстуствия Ким Чен Ына принимаемые им меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном на церемонии присутствовали его сестра Ким Йо Йонг, вице-председатель госсовета КНДР Пак Пон Джу и председатель совета министров Ким Джэ Рен.

Президент США не стал стал комментировать событие. "Я пока не буду комментировать это. В удобное время мы выскажемся по этому поводу", – сказал он.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги. "Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.