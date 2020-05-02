Ким Чен Ын перерезал красную ленту на открытии завода в Пхеньяне, – СМИ КНДР

2020-05-02 09:42:40

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Северокорейский лидер отсутствовал на публике с 11 апреля

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после продолжительного отстутствия и на фоне слухов о его смерти появился на публике. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на северокорейское госСМИ KCNA.

Ким Чен Ын посетил открытие завода по производству удобрений, который построили на севере Пхеньяна и перерезал красную ленту.

Присутствовашие на церемонии приветствовали своего лидера "громкими аплодисментами" и криками "ура", пишет KCNA. В последний раз широкая общественность видела Кима 11 апреля.

Также СМИ пишут, что якобы многие корейские военные чины, местные топ-политики и представители открывшегося завода, присутствовали на церемонии в защитных масках и находились на расстоянии от трибуны, на которой находился Ким со своими помощниками.

ким чен ын, северная корения, КНДР, открытие завода, Пхеньян

ким чен ын, северная корения, КНДР, открытие завода, Пхеньян

Фото: СМИ КНДР

Пока что в КНДР не сообщили ни об одном случае коронавируса, а одной из возможных причин отстуствия Ким Чен Ына принимаемые им меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном на церемонии присутствовали его сестра Ким Йо Йонг, вице-председатель госсовета КНДР Пак Пон Джу и председатель совета министров Ким Джэ Рен.

Президент США не стал стал комментировать событие. "Я пока не буду комментировать это. В удобное время мы выскажемся по этому поводу", – сказал он.

Как ранее писал Фокус:

 

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