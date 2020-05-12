Лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% авиарейсов с июля
2020-05-12 12:39:00
В настоящее время Ryanair выполняет около 30 рейсов в день
Ирландский лоукостер Ryanair планирует с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Аvianews со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что экипаж самолета и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.
Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Также авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать очередей в туалет.
Кроме того, Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19.
Как уточняет Reuters, в настоящее время Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Крупнейший в Европе ирландский лоукостер Ryanair полностью прекратил авиарейсы с 24 марта в связи с пандемией коронавируса.
- Ryanair планирует сократить до 3000 рабочих мест из-за коллапса авиаперевозок, вызванного коронавирусом.