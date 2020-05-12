Два месяца карантина: в малазийском ТРЦ покрылись плесенью кожаные товары

Инцидент мог произойти из-за отключения кондиционеров в магазине

В Малайзии, в одном из местных торговых центров, кожаные изделия покрылись плесенью после двух месяцев карантина. Об этом сообщает Daily Mail.

Изображения кожаных сумок, портмоне, обуви и других изделий, покрытых плесенью, появились в Facebook.

"Разрешение на открытие магазина не имеет смысла… товары все повреждены после того, как их оставили в магазине на 2 месяца", – написал автор поста Некс Незеум.

Стоит подчеркнуть, что страна постепенно смягчает всеобщий карантин, который начался 18 марта и был продлен до 9 июня.

Также отмечается, что плесенью покрылись не только изделия из натуральной кожи, но и даже искусственной. Пока остается неизвестным, где именно располагается ТРЦ, но пользователи Facebook предположили, что это произошло в штате Сабах.

Некоторые пользователи предполагают, что такое могло произойти из-за отключения кондиционеров в магазине.

"Это поразительно актуально во всем мире и повлияет на бизнес. Хорошая работа по информированию", – написал один из пользователей соцсети.

Как ранее сообщал Фокус: