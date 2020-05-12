Пандемия коронавируса нанесет тяжелый урон туристической индустрии Европы

В среду, 13 мая, Еврокомиссия может порекомендовать трехэтапный подход к открытию границ стран-членов ЕС с "одинаковыми профилями риска". Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на еще не опубликованный проект документа.

Так, европейским странам может быть рекомендовано открывать границы с теми государствами, которые имеют аналогичные характеристики риска коронавируса. Такое решение нацелено на помощь туристическому сектору.

Пока остается неясным, будет ли ЕК оказывать влияние на "туристические коридоры", о которых сейчас самостоятельно договариваются некоторые страны ЕС.

Высокопоставленные чиновники ЕС признают, что не могут запретить правительствам заключать подобные двусторонние соглашения, но продолжают выступать против избирательного подхода.

"Государства-члены не могут открывать границы для граждан из одной страны ЕС, но запрещать въезд всем остальным. Это очень важно", – заявил Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Ожидается, что пандемия коронавируса нанесет тяжелый урон туристической индустрии Европы, на долю которой приходится 10% экономической деятельности, и еще больше в Италии, Испании, Хорватии и Греции.

Всемирная туристская организация ООН заявляла, что число туристов в мире может сократиться на 20-30% в 2020 году, что приведет к глобальным убыткам в 450 млрд долларов.

Так, Еврокомиссия пообещала уделить приоритетное внимание туризму в плане восстановления экономики ЕС.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Решение закрыть границы было принято по предложению Европейской комиссии в марте 2020.

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