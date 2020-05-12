Польша повторно признала Россию главной угрозой для своей безопасности

Президент Анджей Дуда подписал обновленную Стратегию национальной безопасности Польши

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленную Стратегию национальной безопасности, пишет Радио Польша.

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что согласно этому документу, главной угрозой национальной безопасности страны является Россия. В Стратегии подчеркивается, что Россия наращивает свой наступательный военный потенциал, а также проводит военные учения, связанные с отработкой сценариев военного конфликта с НАТО.

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России. Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса", – сказал Блащак.

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Кроме того, он отметил, что на основе этого документа будут разработаны другие положения, касающиеся деятельности польской армии.

"Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части. Это, например, Войска территориальной обороны. Польские солдаты противостоят киберугрозе – мы создали кибервойска", – заявил глава Минобороны Польши.

Отмечается, что стратегия национальной безопасности является открытым документом, на основе которого будут созданы рекомендации по всем направлениям развития безопасности. Эти документы будут засекречены.

Последняя стратегия безопасности Польши была разработана в 2014 году. Тогда Российская Федерация также рассматривалась как главный фактор, угрожающий безопасности страны.

Как ранее сообщал Фокус:

В польском правительстве заявили, что Россия провела кибератаку на веб-сайт военной академии в Варшаве.