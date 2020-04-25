Россия провела кибератаку на сайт военной академии в Варшаве, – Польша

В польском правительстве заявили, что Россия провела кибератаку на веб-сайт военной академии в Варшаве

В польском правительстве заявили, что Польша пострадала от "дезинформационной операции" со стороны России, которая была направлена на ослабление польско-американских отношений. Об этом сообщает The New York Times.

Как заявил пресс-секретарь главы польской службы безопасности Станислав Зарын, на данный момент нет окончательных доказательств того, что Россия провела кибератаку на веб-сайт военной академии в Варшаве, но все признаки говорят о том, что кампания по дискредитации польских военных проводилась под руководством Кремля.

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"Польша была объектом российской пропаганды на протяжении многих лет. В последнее время такие усилия усиливаются все больше и больше", – заявил Зарын.

По его словам, на сайте академии было опубликовано письмо якобы от имени ректора школы, призывающего польских солдат бороться с "американской оккупацией".

"Содержание письма соответствует методам, которые российская пропаганда использует для того, чтобы столкнуть Польшу и США", – заявил Зарын.

Он добавил, что польские власти считают, что такими атаками Россия пытается посеять информационный хаос, подрывать моральный дух польских солдат и разжечь антиамериканские настроения.

"Кремль пытается оклеветать Польшу, потому что она один из сторонников жесткой позиции в отношении антироссийских санкций", – сказал Зарын.

Российские чиновники пока не дали никаких комментариев по поводу этого инцидента.

Как ранее сообщал Фокус:

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