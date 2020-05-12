Трамп поддержал Маска: завод Tesla в Калифорнии нужно открыть немедленно

Действия Маска также одобрил министр финансов США Стивен Мнучин

Президент США Дональд Трамп поддержал Илона Маска после того, как тот решил возобновить работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

"(Властям – ред.) Калифорнии следует разрешить компании Tesla открыть завод немедленно. Это может быть сделано быстро и безопасно", – написал Трамп.

Как пишет CNBC, действия Илона Маска также одобрил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я согласен с Илоном Маском. Он один из самых крупных работодателей в Калифорнии, и Калифорния должна сосредоточить главные усилия на решении проблем в области здоровья. Это даст Маску возможность открыть свои предприятия быстро и безопасно", – сказал он изданию.

Отметим, после возобновления работы завода Tesla в Калифорнии Илон Маск изъявил готовность понести наказание за свои действия.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил запуск некоторых предприятий, но в округе Аламида эту идею не поддержали. В ответ Маск подал иск против округа, обвинив власти в том, что те действуют вопреки "воле губернатора, президента, конституционным свободам и просто здравому смыслу". Он также пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla в другой штат, добавив, что то, сохранит ли автопроизводитель хоть какую-то производственную деятельность в Калифорнии, будет зависеть от дальнейшего отношения к компании.

В ответ на недозволенное открытие завода власти округа заверили, что работают над решением проблемы и выразили надежду, что Tesla согласится принять специально подготовленный для нее план возобновления производства. Они также надеются, что к автопроизводителю не придется применять принудительных мер.

С самого начала пандемии COVID-19 Маск не верил в угрозу коронавируса, но, когда события стали приобретать все больший размах, активно включился в борьбу с болезнью. Стал закупать и даже разрабатывать аппараты ИВЛ. Однако недавно он крайне негативно высказался о карантинных ограничениях, заявив, что принуждение людей к домашней самоизоляции – "фашистская" мера.

Как ранее сообщал Фокус:

Илон Маск получил свою крупнейшую премию в Tesla – акции на сумму в 700 миллионов долларов.