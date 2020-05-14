Трамп пригрозил полностью разорвать отношений с Китаем

Президент США пока не собирается общаться с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на хорошие отношения с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов полностью разорвать отношения с КНР из-за позиции Китая по коронавирусу. Об этом он сказал в интервью Fox Business.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать ... Мы могли бы разорвать все отношения", – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, разрыв отношений мог бы быть даже выгоден США, в частности, мог бы привести к экономии определенных средств.

"Теперь, если бы ты это сделала, что бы случилось? Ты бы сэкономила $500 млрд, если бы разорвала все отношения", – сказал он журналистке издания.

Трамп также добавил, что пока не собирается общаться с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на хорошие отношения с ним.

"У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать", – сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США говорит, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.