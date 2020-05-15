Иран запретил своим спортсменам соревноваться с израильтянами
2020-05-15 17:40:00
Глава спортивного комитета иранского парламента Мохаммед Азизи заявил, что идеологические принципы страны важнее любых спортивных состязаний
Парламент Ирана одобрил законопроект, согласно которому иранским спортсменам запрещается соревноваться с израильтянами. Об этом сообщил в интервью газете Etemad глава спортивного комитета парламента Мохаммед Азизи.
По его словам, "сионистский режим" (Израиль) не признается Ираном суверенным государством, и потому ни о каких соревнованиях со спортсменами этой страны не может быть и речи.
Азизи подчеркнул, что идеологические принципы страны важнее любых спортивных состязаний, добавив, что спортивные федерации Ирана готовы понести ответственность ради того, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.
Иран и ранее запрещал своим спортсменам спортивные соревнования с израильтянами, из-за чего спортсмены из Ирана неоднократно подвергались санкциям.
Как ранее сообщал Фокус:
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