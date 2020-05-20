Минобороны Чехии отказало в просьбе Шойгу передать РФ демонтированный памятник Коневу

В военном ведомстве Чехии заявили, что памятник принадлежит муниципалитету Праги

Министерство обороны Чехии не может передать Россиийской Федерации памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил министр обороны Лубомир Метнар в ответе на письмо российского коллеги Сергея Шойгу с просьбой передать демонтированный памятник России.

Об этом передает DW.

Чешский чиновник указал, что памятник принадлежит муниципалитету Праги, а не военному ведомству.

"Мемориал не является имуществом министерства и не находится на его территории. Кроме того, он не может быть классифицирован как военное захоронение", – сказано в письме Метнара.

Он уточнил, что Министерство обороны Чехии не имеет полномочий распоряжаться демонтированным памятником. Министр также указал, что на попечении его ведомства находится около четырех тысяч российских военных захоронений, на содержание которых выделяют деньги каждый год.

Напомним, в столице Чехии Праге 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.

В Чехии неоднократно поднимался вопрос о возможности демонтажа памятника.