"Через день или два". Трамп пообещал прекратить прием гидроксихлорохина

Ранее глава Белого Дома признался, что принимает препарат от малярии с целью профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить принимать препарат от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Он завершит его прием "через день или два", сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Два дня назад Трамп признался, что принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, один из главных оппонентов Трампа по всем вопросам, по этому поводу сказала: "Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и его, скажем, весовой группе".

Ее слова вызвали негативную реакцию у президента США. "Нэнси Пелоси – больная женщина, у нее проблемы с головой", – сказал Трамп.

Гидроксихлорохин вызывает споры в мировом сообществе. Многие исследования демонстрируют, что он бесполезен при лечении коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: