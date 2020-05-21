"Через день или два". Трамп пообещал прекратить прием гидроксихлорохина
2020-05-21 11:36:48
Ранее глава Белого Дома признался, что принимает препарат от малярии с целью профилактики коронавируса
Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить принимать препарат от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Он завершит его прием "через день или два", сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Два дня назад Трамп признался, что принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, один из главных оппонентов Трампа по всем вопросам, по этому поводу сказала: "Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и его, скажем, весовой группе".
Ее слова вызвали негативную реакцию у президента США. "Нэнси Пелоси – больная женщина, у нее проблемы с головой", – сказал Трамп.
Гидроксихлорохин вызывает споры в мировом сообществе. Многие исследования демонстрируют, что он бесполезен при лечении коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале пандемии Трамп часто приуменьшал серьезность коронавируса. Президент США даже заявлял, что уровень смертности от коронавируса сопоставим с уровнем летальных исходов от обычного гриппа.
- Позже Трамп предлагал лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи тут же попросили не выполнять рекомендации главы Белого дома.
- Американский актер Джим Керри записал видео, в котором покашлял на свой телевизор во время трансляции выступления президента США Дональда Трампа.