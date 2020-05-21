Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус, – СМИ
2020-05-21 18:20:00
По информации СМИ, главу Чечни на самолете доставили в одну из лучших клиник российской столицы
Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован в московскую больницу из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом простуды. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали ему обратиться к московским врачам.
По информации СМИ, Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник российской столицы.
По неофициальным данным, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.
В пресс-службе главы Чечни ранее отказывались комментировать тему его здоровья.
Кстати, 16 мая Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе.
По данным на 21 мая, в России зарегистрировано 317,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, в Чечне – 1 026 случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кадыров поддержал действия полицейских, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции.
- 30 апреля коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.
- 19 мая Михаил Мишустин, переболевший Covid-19, был выписан из больницы.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, Covid-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.