Швеция запустила сеть мобильной связи 5G

Первыми доступ к сети пятого поколения получили жители Стокгольма

В воскресенье, 24 мая, в Швеции запустили первую общедоступную сеть мобильной связи 5G. Об этом сообщает DPA.

Сегодня клиенты в Стокгольме получили возможность первые воспользоваться 5G. Также в Гетеборге и Мальме услуга станет доступной до 24 июня.

После этого, сеть будет постепенно расширяться по всей стране.

Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

По данным СМИ, компания Tele2 стала первой шведской компанией, которая запустила 5G, опередив своих конкурентов Telia и Ericsson. Компании планируют представить свою первую общедоступную сеть 5G в понедельник.

Страны ЕС собираются обмениваться разведданными об угрозах безопасности 5G. Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу деятельности иностранных правительств, использующих инновации для шпионажа.

Как ранее сообщал Фокус: