Швеция запустила сеть мобильной связи 5G
2020-05-24 21:56:00
Первыми доступ к сети пятого поколения получили жители Стокгольма
В воскресенье, 24 мая, в Швеции запустили первую общедоступную сеть мобильной связи 5G. Об этом сообщает DPA.
Сегодня клиенты в Стокгольме получили возможность первые воспользоваться 5G. Также в Гетеборге и Мальме услуга станет доступной до 24 июня.
После этого, сеть будет постепенно расширяться по всей стране.
Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.
По данным СМИ, компания Tele2 стала первой шведской компанией, которая запустила 5G, опередив своих конкурентов Telia и Ericsson. Компании планируют представить свою первую общедоступную сеть 5G в понедельник.
Страны ЕС собираются обмениваться разведданными об угрозах безопасности 5G. Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу деятельности иностранных правительств, использующих инновации для шпионажа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НКРСИ заявил, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. Нацкомиссия на данный момент анализирует частоты, которые могут быт использованы для связи пятого поколения.
- А княжество Монако стало первой страной в мире, полностью покрытой сетью 5G. Для обеспечения покрытия сетью 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei.
- Британские операторы 5G-связи не поделили фонарные столбы с землевладельцами. Судебные разбирательства могут затянуться на два года.