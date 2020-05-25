В Японии отменено чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса
2020-05-25 15:37:23
При этом в стране не вводились жестокие и массовые ограничения
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая заявил об отмене режима чрезвычайного положения (ЧП) в последних пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, сообщила Japan Times.
Ранее ЧП отменили в 42 японских префектурах из 47. Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса, в Японии полностью снят.
Ожидалось, что это произойдет не ранее 31 мая. Но правительство ускорилось, так как ситуация в экономике страны из-за ограничений ЧП ухудшается.
В целом, стране удалось сохранить относительно низкий показатель смертности по сравнению с другими странами и снизить количество новых случаев инфицирования. При этом в Японии не вводились жестокие и массовые ограничения, как во многих других странах. "Наша модель продемонстрировала свою силу", – сказал Абэ.
Но отмена режима ЧП не означает отмены всех ограничений. Правительство планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, а также увеличить бюджет финансирования медицинской системы в рамках подготовки к новой вспышке болезни.
В общей сложности в Японии 16 550 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Умерли 820 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 25 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 407 тыс. человек. Скончались 345 тыс., а выздоровели 2 млн 168 тыс. пациентов.
- В мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов. Сильнее всего свое багатство (на 31,4 млрд долларов за два месяца) приумножил гендиректор Facebook Марк Цукерберг.